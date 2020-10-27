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06:06 27.10.2020

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

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Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины  - ИФ) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ИФ). Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность", - сказала Венедиктова после проведения оперативного совещания с руководством НАБУ и САП.

Генпрокурор также указала НАБУ и САП недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

Теги: #оценка #правоохранители #борьба #коррупция #украина
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