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05:05 27.10.2020

Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев COVID-19

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Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев COVID-19

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться в странах Европы, в частности, во Франции, Италии и Испании, становится все сложнее взять вирус под контроль.

Так, во Франции за сутки выявили более 26 тыс. 771 новых случаев COVID-19, 257 пациентов скончались, сообщает французское агентство общественного здравоохранения.

Отмечается, что показатель новых заражений на 102% выше показателя в прошлый понедельник - тогда в стране зафиксировали 13 тыс. 243 новых случая COVID-19. При этом сегодняшний показатель почти в два раза ниже вчерашнего (52 тыс. 10).

Всего во Франции с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 1,1 млн заражений, более 35 тыс. людей с COVID-19 скончались.

Французские власти активно борются с распространением вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час начал действовать еще в 38 департаментах страны, а также во Французской Полинезии. До этого он уже был введен в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны. За первое нарушение комендантского часа грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

В Италии зафиксировали суточный прирост в 17 тыс. 12 новых случаев, сообщает Минздрав страны. Это более, чем на 4 тыс. меньше показателя накануне.

Число госпитализаций пациентов увеличилось на 991. Всего в больницах, по данным на понедельник, находятся 12 тыс. 997 заразившихся, 141 инфицированный скончался за последние 24 часа.

Общее число диагностированных заражений в Италии превышает отметку в 542,7 тыс., свыше 37 тыс. инфицированных скончались.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

За минувшие выходные в Испании число случаев коронавируса увеличилось на 52 тыс. 188, сообщает испанский Минздрав. Кроме того, за это время зарегистрировано 279 летальных исходов у инфицированных COVID-19, свидетельствуют данные испанского Минздрава.

Всего в стране за время пандемии выявили свыше 1 млн заражений, более 35 тыс. инфицированных скончались.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Испании в воскресенье ввели чрезвычайное положение, которым предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени. Также вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа. Исключение действительно лишь для Канарских островов.

Теги: #испания #италия #франция #коронавирус
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