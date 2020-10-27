Ощадбанк продлил карты переселенцев с истекшим сроком действия до 1 января 2021 года

"Ощадбанк" продлил действие карт переселенцев до 1 января 2021 года, сообщила пресс-служба министерства по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ).

"Действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", пролонгирован до 1 января 2021 года. То есть, если срок действия карточек всплывает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года", - сказано в сообщении.

"Мы смогли найти общее решение и продлить действие карточек, чтобы люди не стали заложниками ситуации из-за карантина и временные ограничения, вызванные COVID-19", - сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.