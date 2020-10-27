США приветствуют ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане

США приветствуют новость об уничтожении в Афганистане одного из лидеров "Аль-Каиды", сообщил совет по нацбезопасности при Белом доме.

"Мы воздаем должное афганским силам за их успешную операцию против высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри. Его уничтожение является отрадной новостью в борьбе с "Аль-Каидой" и лишением ее безопасного убежища в Афганистане", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере совета по нацбезопасности при Белом доме.

Ранее СМИ Афганистана сообщали, что аль-Масри был ликвидирован в ходе операции афганских сил в районе Андар в провинции Газни.

По их данным, данный боевик фигурировал в списке самых разыскиваемых ФБР террористов.