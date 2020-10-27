В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

Украинская семья пострадала в результате нападения акулы в Египте, ребенок попал в реанимацию, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Фейсбуке.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Как отмечается, правительство Египта взяло на себя лечение, предоставляется вся необходимая медицинская помощь, а посольство Украины на связи с родственниками пострадавших.

В агентстве отмечают, что данный случай не первый, поскольку отдыхающие, несмотря на предостережения и запреты туроператоров, за пределами отеля покупают экстремальные туры, не зная, что для этого нужен отдельный страховой полис.

"Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры в своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров! Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью!", - подытожили в агентстве по туризму.