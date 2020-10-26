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23:59 26.10.2020

Премьер Армении: усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу

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Премьер Армении: усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу

Усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима перемирия потерпели неудачу. И, как следствие, сегодня в результате продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана погибли и получили ранения мирные жители", - написал Пашинян в своем микроблоге в твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

"Прекращение огня соблюдается", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста пула Белого дома.

Накануне госдеп США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорилось в коммюнике госдепа США.

В документе отмечалось, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".з

Трамп в воскресенье предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

"Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян - они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (...) Я считаю, что это просто", - сказал Трамп на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.

При этом он напомнил о недавнем посредничестве Вашингтона в урегулировании отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, а также между Сербией и Косово, в случае которых также имели место крайне напряженные ситуации.

Теги: #оценка #сша #армения #премьер
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