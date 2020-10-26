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22:44 26.10.2020

ВОЗ рекомендует активизировать борьбу с COVID-19 в Европе

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ВОЗ рекомендует активизировать борьбу с COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусом COVID-19, однако национальных ограничений можно будет избежать.

"Сейчас мы значительно отстаем (в борьбе с вирусом) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер", - заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время онлайн-брифинга.

Руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове в свою очередь добавила, что в организации надеются на то, что в странах Европы удастся избежать общенациональных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией.

Теги: #коронавирус #европа #рекомендации #воз
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