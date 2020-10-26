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21:22 26.10.2020

Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

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Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, первый замглавы делегации Украины в ТКГ подчеркивает, что выход Украины из Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран.

"Отказывать от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры "Нормандского формата" встретились 9 декабря год назад в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что "Минск" может "жить", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в понедельник.

Резников отметил, что если у Российской Федерации будет политическая воля уйти из Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить.

"А нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "Нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", - указал он.

Резников считает, что Россия будет готова пересмотреть пункты Минских соглашений, когда будет понимать, что "ситуация изменилась, позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто невыгодна эта война".

"Сегодня они (РФ – ИФ) продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за этого европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы разрушать консенсус европейского сообщества, и возможно снимут режим санкций, - отметил он.

Резников добавил, что в РФ также надеются, что после выборов в США, возможно, что-то изменится по отношению к Украине и России, и больше будет симпатий к Российской Федерации. "Я думаю, что тут они глубоко ошибаются. Есть такая философия "глубинного государства" в США – я уверен, что ничего плохого не произойдет", - пояснил он.

В июле 2020 года вице-премьер Резников в одном из интервью отметил, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.

"Президент называл срок – один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае Минская площадка, как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов, должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", - сказал он.

Теги: #минские_соглашения #резников
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