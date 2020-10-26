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21:04 26.10.2020

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

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В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Результаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами, заявляют в Киевском избирательном штабе ОПЗЖ.

"Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов, отданных за нашу политическую силу в пользу другой партии. Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за Оппозиционную платформу – За жизнь в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней", - говорится в обнародованном в понедельник вечером заявлении.

В связи с этим ОПЗЖ обращается к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступных указаний, от кого бы они не исходили.

"Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования. Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева", - говорится в заявлении.

Теги: #киев #опзж #выборы
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