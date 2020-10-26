События

20:56 26.10.2020

Франция готовит ответные меры на оскорбительное поведение Турции

2 мин читать
Франция готовит ответные меры на оскорбительное поведение Турции

Обострение отношений Парижа и Анкары после оскорбительных замечаний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона может вылиться с французской стороны в серию мер, призванных наказать Турцию, сообщила радиостанция Europe1.

Со ссылкой на свои данные радиостанция сообщила в понедельник, что окружение Макрона в Елисейском дворце "работает над контратакой", которая может произойти через два или три дня.

На сайте Europe1 отмечается, что после отзыва Францией своего посла в Турции в Париже "изучаются три варианта отпора".

Во-первых, после турецкого призыва бойкотировать французские товары во Франции размышляют над экономическими санкциями, в частности, ограничением импорта турецкой продукции.

В военном плане рассматривается возможность интенсификации операций в восточном Средиземноморье, где активно присутствуют ВМС Турции.

Наконец, в том, что касается внутренних дел, могут быть усилены контроль и давление на сети турецкого влияния в стране, которые и так уже находятся под бдительным наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

После высказываний Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье Макрона, и призывов бойкотировать французские продукты президент Франции в минувшее воскресенье заявил: "Мы не приемлем язык ненависти и никогда не будем соглашаться с ним".

После трагедии в октябре в городе Конфлан-Сент-Онорин, где исламистский радикал убил и обезглавил учителя истории и обществоведения, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения, Макрон пообещал реформировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство.

Кроме того, французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.

Теги: #турция #меры #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 26.10.2020
Эрдоган призвал к бойкоту французской продукции

Эрдоган призвал к бойкоту французской продукции

12:27 26.10.2020
Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

12:04 26.10.2020
Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

00:28 26.10.2020
Во Франции установлен новый антирекорд заражения коронавирусом – 52 010 человек за сутки

Во Франции установлен новый антирекорд заражения коронавирусом – 52 010 человек за сутки

19:45 25.10.2020
Турция не откажется от российских комплексов С-400 под угрозой санкций США - Эрдоган

Турция не откажется от российских комплексов С-400 под угрозой санкций США - Эрдоган

14:00 25.10.2020
В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона

В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона

11:54 25.10.2020
Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

19:18 24.10.2020
Украина ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА - вице-премьер

Украина ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА - вице-премьер

17:43 24.10.2020
Власти Брюсселя объявили о более строгих антикоронавирусных мерах, чем в целом по Бельгии

Власти Брюсселя объявили о более строгих антикоронавирусных мерах, чем в целом по Бельгии

03:32 24.10.2020
Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Януковичу в деле о Межигорье

235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

NASA обнаружила воду на обращенной к Земле стороне Луне

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

Нужно инвестировать в препараты от COVID-19, а не в вакцину, считает президент Бразилии

Профильный комитет Рады оперативно зарегистрирует законопроект с поправками в закон об игорном бизнесе

Резников надеется, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, включающий вопросы амнистии, будет представлен в Раде не позднее Ікв 2021 года

Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

Трамп утверждает, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Януковичу в деле о Межигорье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА