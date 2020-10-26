ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

В Офисе генерального прокурора состоялось совместное совещание руководства Офиса и Государственного бюро расследований, в ходе которого генпрокурор Ирина Венедиктова заслушала и.о.директора ГБР Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года.

"Участники совещания отдельно остановились на итогах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями и обсудили состояние досудебного расследования по уголовным производствам этой категории", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Офиса генпрокурора.

Венедиктова отметила, что существует ряд недостатков в работе Бюро, среди которых низкое количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Также должно быть реальное возмещение установленных убытков. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим", - констатировала она.

Как сообщает пресс-служба, "генеральный прокурор поставила перед Государственным бюро расследований задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки".