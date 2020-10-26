Нужно инвестировать в препараты от COVID-19, а не в вакцину, считает президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что лучше и выгоднее инвестировать в средства для лечения коронавируса COVID-19, а не в вакцину.

"Я выскажу свое личное мнение: разве не дешевле и проще инвестировать в лечение, чем в вакцину?" - сказал Болсонару, выступая в понедельник перед сторонниками у президентского дворца.

Как отмечают западные СМИ, Болсонару, который переболел коронавирусом в июле, продолжает рекламировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие научных доказательств его эффективности.

"Я тому (эффективности препарата - ИФ) пример. Я принимал хлорохин, другие принимали ивермектин и анниту (противопаразитарные препараты)", - сказал бразильский президент.

"Все указывает на то, что любой, кто на ранней стадии принимал один из этих препаратов, излечился", - добавил он.

Западные СМИ отмечают, что эффективность какого-либо из трех упомянутых Болсонару препаратов не доказана, ни один из них не получил одобрения для лечения COVID-19.

На прошлой неделе Болсонару заявил, что отменил сделку, заключенную Минздравом страны по покупке вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанной в Китае.

"Бразильцы не будут ничьими подопытными кроликами. Вот почему я принял решение не покупать эту вакцину", - написал он в Facebook.

Ранее вокруг вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac Biotech, разгорелись серьезные баталии - в то время как президент страны Болсонару противился ее использованию, отдавая предпочтение оксфордской разработке, губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, напротив, продвигал соглашение между компанией SinoVac и бразильским НИИ "Бутантан", предусматривающее тестирование и производство этой вакцины в Сан-Паулу. Также Бразилия ранее договорилась купить 100 млн доз оксфордской вакцины.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 стран мира. Там выявлено свыше 5,3 млн случаев заражения, 157,2 тыс. человек скончались.