События

20:42 26.10.2020

Нужно инвестировать в препараты от COVID-19, а не в вакцину, считает президент Бразилии

2 мин читать
Нужно инвестировать в препараты от COVID-19, а не в вакцину, считает президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что лучше и выгоднее инвестировать в средства для лечения коронавируса COVID-19, а не в вакцину.

"Я выскажу свое личное мнение: разве не дешевле и проще инвестировать в лечение, чем в вакцину?" - сказал Болсонару, выступая в понедельник перед сторонниками у президентского дворца.

Как отмечают западные СМИ, Болсонару, который переболел коронавирусом в июле, продолжает рекламировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие научных доказательств его эффективности.

"Я тому (эффективности препарата - ИФ) пример. Я принимал хлорохин, другие принимали ивермектин и анниту (противопаразитарные препараты)", - сказал бразильский президент.

"Все указывает на то, что любой, кто на ранней стадии принимал один из этих препаратов, излечился", - добавил он.

Западные СМИ отмечают, что эффективность какого-либо из трех упомянутых Болсонару препаратов не доказана, ни один из них не получил одобрения для лечения COVID-19.

На прошлой неделе Болсонару заявил, что отменил сделку, заключенную Минздравом страны по покупке вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанной в Китае.

"Бразильцы не будут ничьими подопытными кроликами. Вот почему я принял решение не покупать эту вакцину", - написал он в Facebook.

Ранее вокруг вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac Biotech, разгорелись серьезные баталии - в то время как президент страны Болсонару противился ее использованию, отдавая предпочтение оксфордской разработке, губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, напротив, продвигал соглашение между компанией SinoVac и бразильским НИИ "Бутантан", предусматривающее тестирование и производство этой вакцины в Сан-Паулу. Также Бразилия ранее договорилась купить 100 млн доз оксфордской вакцины.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 стран мира. Там выявлено свыше 5,3 млн случаев заражения, 157,2 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #бразилия #препараты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 26.10.2020
Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

14:35 26.10.2020
У двоих игроков и тренера киевского "Динамо" диагностирован Covid-19

У двоих игроков и тренера киевского "Динамо" диагностирован Covid-19

14:00 26.10.2020
У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

12:23 26.10.2020
Число заражений COVID-19 в мире снижается после недавнего антирекорда – ВОЗ

Число заражений COVID-19 в мире снижается после недавнего антирекорда – ВОЗ

12:04 26.10.2020
Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

12:03 26.10.2020
Минздрав Грузии прогнозирует пик заражений COVID-19 в ноябре

Минздрав Грузии прогнозирует пик заражений COVID-19 в ноябре

12:01 26.10.2020
В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

11:01 26.10.2020
В ВСУ за сутки обнаружены 25 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки обнаружены 25 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:56 26.10.2020
В Киеве за сутки подтверждены 308 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 308 новых случаев COVID-19 – Кличко

10:16 26.10.2020
В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Януковичу в деле о Межигорье

235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

NASA обнаружила воду на обращенной к Земле стороне Луне

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Резников: Зеленский говорил, что дает год, чтобы попробовать завершить войну на Донбассе на базе Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря

Франция готовит ответные меры на оскорбительное поведение Турции

ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

Профильный комитет Рады оперативно зарегистрирует законопроект с поправками в закон об игорном бизнесе

Резников надеется, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, включающий вопросы амнистии, будет представлен в Раде не позднее Ікв 2021 года

Трамп утверждает, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Януковичу в деле о Межигорье

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА