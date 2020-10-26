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20:25 26.10.2020

Профильный комитет Рады оперативно зарегистрирует законопроект с поправками в закон об игорном бизнесе

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Профильный комитет Рады оперативно зарегистрирует законопроект с поправками в закон об игорном бизнесе

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу для разработки и подачи в сжатые сроки законопроекта с поправками в закон об игорном бизнесе, который должен снять все имеющиеся в законе коллизии.

"Создаем рабочую группу по разработке законопроекта с поправками в закон об игорном бизнесе в сжатые сроки", - сказал глава комитета Даниил Гетманцев на внеочередном заседании в понедельник.

По словам народного депутата Олега Марусяка, соответствующий законопроект уже наработан и после обсуждения на рабгруппе будет зарегистрирован на сайте парламента.

Комитет созвал внеочередное заседание для обсуждения назначений главы и двух членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которое члены комитета считают неправомерным.

Кака сообщалось, по решению правительства Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавит ветеран АТО Иван Рудый, адвокат и член Ассоциации юристов Украины Елена Водолажко и координатор международных проектов Евгений Гетьман утверждены членами комиссии. Они были назначены "по карантинной процедуре".

Однако народные депутаты полагают, что Кабмин воспользовался законодательной коллизией, проведя добор на эти вакансии.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр 11 августа этого года.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Теги: #комиссия #игорный_бизнес #рада
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