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20:23 26.10.2020

Резников надеется, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, включающий вопросы амнистии, будет представлен в Раде не позднее Ікв 2021 года

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Резников надеется, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, включающий вопросы амнистии, будет представлен в Раде не позднее Ікв 2021 года

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассчитывает, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, который будет содержать и вопросы амнистии, будет презентован в Верховной Раде не позднее первого квартала 2021 года.

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде, и, в том числе, элементах амнистии мы попробуем презентовать в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос, когда будет известно, в каком виде будет происходить амнистия на Донбассе.

Резников указал, что, по его мнению, преимущественное большинство людей, проживающих на временно оккупированных территориях, являются заложниками ситуации, невозможности уехать от войны, а коллаборационистов и преступников – наименьший процент.

"Поэтому нужно принимать закон о переходном периоде, куда включать целый блок переходного правосудия, и четко определиться, кто является преступником, кто является коллаборационистом, потому что он служит оккупационному режиму сознательно, и отказался от своей Украины, а кто живет там и вынужден там выживать. И это разные абсолютно категории", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как отличать сознательных и вынужденных коллаборационистов, Резников отметил: "А как сегодня правосудие разделяет, кто украл курицу случайно или специально? Для того и существует правосудие. Для того и должны дальше работать законы. Есть понятие умышленного преступления, неумышленного преступления и т.д. Поэтому сегодня нельзя кого-то обвинять. Должны работать правоохранительные органы, имея законодательную базу".

Теги: #резников #донбасс
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