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20:21 26.10.2020

Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

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Меджлис заявляет о катастрофической эпидситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявляет о катастрофической эпидемиологической ситуации во временно оккупированном РФ Крыму, вызванной высокими темпами распространением пандемии коронавируса.

"Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысило уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть", - говорится в тексте заявлении, опубликованном на странице главы Меджлиса Рефата Чубарова в Facebook.

Отмечается также, что оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19, а медперсоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19.

Кроме того, информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных засекречена, а в медицинских и аптечных учреждениях постоянная нехватка наиболее востребованных лекарств и препаратов, необходимых для лечения от COVID-19.

"Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) и мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья я и оказания медицинской помощи в случае заболевания", - сказано в заявлении.

Также в Меджлисе призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного Крыма качественного медобслуживания в условиях пандемии COVID-19.

Теги: #крым #коронавирус
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