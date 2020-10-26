САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Януковичу в деле о Межигорье

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в апелляционном порядке решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в связи с нарушением условий досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба САП, прокурор не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

"О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно, - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 октября ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье.

Имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.