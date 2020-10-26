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19:05 26.10.2020

Минэкономики инициировало аудит ГП "Укрликтравы" и уволило его начальника

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Минэкономики инициировало аудит ГП "Укрликтравы" и уволило его начальника

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало внеплановый внутренний аудит госпредприятия "Укрликтравы", сообщило министерство на сайте в понедельник.

"На основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, был уволен начальник ГП "Укрликтравы" Андрей Власенко", - указано в сообщении.

Общий налоговый долг предприятия превышает 12 млн грн, все счета заблокированы, добавили в министерстве.

"По состоянию на 26 октября 2020 года предприятие не сдало отчеты в налоговые органы по НДС и ЕСВ", - указало Минэкономики.

Госпредприятие не подало финансовые планы на 2020 и 2021 годы, что является грубым нарушением. Помимо этого, отсутствует отчетность за второй квартал и первое полугодие этого года, отметило министерство.

"Также в ходе проверок было выявлено, что по юридическому адресу предприятие фактически не находится. Штат работников отсутствует (нет юридической, финансовой, кадровой и других служб). Наряду с этим, требующих срочного решения вопроса уборки кукурузы и сои, которые по погодным условиям остаются несобранными и проведения комплекса осенних полевых работ", - добавило Минэкономики.

Теги: #укрликтравы #минэкономики
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