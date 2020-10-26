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19:02 26.10.2020

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

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Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Производители электроэнергии из энергии солнца избегают уплаты налога на прибыль, благодаря, в частности, применению ускоренной амортизации оборудования и курсовым убыткам, заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"У вас большой тариф? – Большой. Вы проинвестировали? – Вопросов нет. Но где налог на прибыль? "Забыли" через ускоренную амортизацию, институты совместного инвестирования и строительства", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Любченко подчеркнул, что применять ускоренную амортизацию неправомерно, учитывая, что гарантийный срок солнечных панелей составляет 30 лет.

По его мнению, "зеленая" энергетика является источником внутренних резервов для пополнения госбюджета.

"Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", – заявил глава ГНС.

Он уточнил, что карантинные ограничения помешали проведению проверок "зеленой" генерации со стороны фискальных органов.

"Если бы не было карантина, мы бы уже туда пришли. Это было у нас в плане на начало года - в апреле, еще до моего назначения. Ревизоры, которые составляли нацплан, видели - это не может так работать", – сказал Любченко.

По данным ГНС за 2019 год, всего на налоговом учете состоит 567 производителей "солнечной" электроэнергии, суммарный объем доходов которых составил 55 млрд грн, а налоговая отдача – 2,8% при рентабельности производства свыше 50% и выработке электроэнергии 2931 млн кВт-ч в год.

По результатам анализа финансовой отчетности 260 субъектов хозяйствования, вырабатывающих свыше 1 млн кВт-ч в год, 179 из них, или почти 70% являются убыточными.

Основные причины убыточности – значительные другие операционные и финансовые затраты, а именно отрицательные курсовые разницы по кредитам и процентам в иностранной валюте, а также значительный удельный вес амортизации производственного оборудования (пересмотр срока полезного использования оборудования) в производственной себестоимости электроэнергии, поясняется в справке ГНС.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству, среди крупнейших производителей – группа "Солар", связанная с братьями Андреем и Сергеем Клюевыми: суммарно девять компаний произвели в прошлом году 331 млн кВт-ч, или 12% общей выработки СЭС. Собеседник агентства утверждает, что только две компании задекларировали прибыль для налогообложения на общую сумму 111 млн грн, тогда как убыток семи других составил 4,44 млрд грн, в том числе из-за использования ускоренной амортизации (8 лет вместо 30-ти).

Источник добавил, что компенсации по "зеленым" тарифам приводят к дефициту средств государственной генерации, в частности, на начало сентября налоговый долг только НАЭК "Энергоатом" составил 623 млн грн.

Теги: #налоговая #энергетика #любченко
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