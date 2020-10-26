Пьяный украинец в шлепанцах шел в Россию в обход пунктов пропуска – Госпогранслужба Украины

Пограничники Харьковского отряда в воскресенье задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

"Пограничный наряд отдела "Дергачи" остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.

Задержанным оказался житель Покровска Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в Россию. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд.

"Напомним, с 1 марта 2020г граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам, и только в установленных пунктах пропуска", - отметили в украинском погранведомстве.