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17:00 26.10.2020

Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушений условий досудебного расследования - ВАКС

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Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушений условий досудебного расследования - ВАКС

Высший антикоррупционный суд в понедельник отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в связи с нарушением условий досудебного расследования, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертом президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.5 ст.368 УК Украины", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Указывается, что причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.

В свою очередь прокурор ходатайствовал о заключении Януковича под стражу, в случае его задержания.

"Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года в 16:30", - добавили в ВАКС.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Теги: #вакс #янукович
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