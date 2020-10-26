Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году проведут более 50 совместных мероприятий - Минобороны

Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году запланировали проведение более полусотни совместных мероприятий, направленных на достижение Вооруженными силами Украины стандартов НАТО и совместимости с вооруженными силами стран-партнеров и более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами ЕС, сообщает Министерство обороны Украины.

"План двустороннего военного сотрудничества на следующий год был согласован во время визита делегации Министерства обороны Украины во главе с директором Директората политики в сфере обороны Юрием Пундой в Федеративную Республику Германия. Делегации оборонных ведомств Украины и Германии обменялись анализом текущей ситуации безопасности в европейском регионе в связи с ростом потенциальных вызовов и угроз, продолжающийся конфликт на востоке Украины и продолжение агрессивной внешней политики Российской Федерацией, в частности в районе Черного и Азовского морей", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Германия выразила готовность продолжить предоставление Минобороны и ВСУ консультативно-совещательной помощи по направлениям реформирования системы логистического обеспечения, военного образования, медицинского обеспечения, подготовки стратегических оборонных документов.

Также руководство Федерального министерства обороны Германии приняло решение продолжить оказание материально-технической помощи ВСУ по гуманитарным и социальным направлениям. В частности, по техническому переоснащению военных госпиталей, что должно обеспечить улучшение качества оказания медицинской помощи украинским военнослужащим.

"Немецкая сторона подчеркнула поддержку территориальной целостности и независимости Украины, готовность продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Российской Федерацией политико-дипломатическими средствами, в том числе через активизацию деятельности Нормандского формата, а также использования других возможных международных инструментов", - говорится в сообщении.