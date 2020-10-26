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15:31 26.10.2020

Глава Луганской обладминистрации выступает за проведение выборов в 8 ОТГ, как только позволит ситуация с безопасностью

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Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил о предварительных результатах выборов в ряде объединенных территориальных громад (ОТГ), а также высказался за проведение выборов в восьми ОТГ, как только это станет возможным с учетом ситуации с безопасностью.

"Только "за" проведение выборов в восьми громадах, где они были отменены из-за сложной ситуации с безопасностью. Никакая политика не может быть главнее жизни и здоровья людей. Как только ситуация позволит, мы подадим документы в ЦИК", - цитирует Гайдая Луганская ОГА на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, на данный момент уже поняты результаты выборов там, где они состоялись. "Результаты выборов по области уже более-менее понятны: люди, которых мы поддерживали, стали главами ОТГ. Это Вадим Гаев, Яна Литвинова, Игорь Дзюба, Игорь Шопин и другие. Надеюсь, что и депутатский корпус будет стабильным и эффективным", - сказал он.

Гайдай отметил, что избирательная активность по области составила 33,8%, она близка к среднему показателю по стране.

"Каких-то явных провокаций и скандалов не было. Но полиция зарегистрировала 72 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, проверяется каждый факт", - рассказал глава ОГА.

По информации СМИ, в пгт Новопсков уверенно победил Вадим Гаев, лидер первой в Украине ОТГ. В Марковском районе поддержали Игоря Дзюбу. В Новоайдаре поселковым головой остался Игорь Шопин, а в Старобельске победила Яна Литвинова.

Теги: #луганская_область #выборы
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