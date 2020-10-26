Польская делегация Института правовой культуры  призывает парламентариев Украины присоединиться к Конвенции по правам семьи

Делегация Института правовой культуры ORDO IURIS, которая на днях находилась в Киеве с официальным визитом, исследует ситуацию с ратификацией Стамбульской конвенции в Украине. Вместо противоречивого документа, эксперты предлагают Украине присоединиться к альтернативному проекту - Конвенции по правам семьи, рассказали они во время встречи в комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Стамбульская конвенция - это вообще не о борьбе с насилием. Она ничего полезного в правовой системе не приносит, а только продвигает определенное количество идеологических понятий. Документ пытается убрать с общества важные роли мужчин и женщин, а также изменить соответствующим образом школьные программы. В борьбе против насилия мы должны поддерживать брак и семью, поэтому предлагает Украине вступить в проекту международной конвенции по защите прав семей", - пояснил доктор юридических наук, вице-президент Института Ordo Iuris, член Европейского социально-экономического комитета (совещательный орган ЕС) Тимотеуш Зых.

С ним соглашается директор международного юридического центра Института Ordo Iuris Каролина Павловская.

"Стамбульская конвенция использует важную женскую проблематику лишь для того, чтобы внедрить радикальную гендерную идеологию. Женщины должны понимать, что Стамбульская конвенция - это совсем не то, что им поможет. Мы анализировали опыт многих стран. Там, где ратифицирована Стамбульская конвенция и где активно внедрена гендерная идеология, уровень насилия против женщин очень высок. Потому что этот документ вообще не упоминает главные причины насилия: например, алкоголизм или порнографию. Конвенция только настраивает женщин и мужчин друг против друга и посягает на естественную человеческую идентичность", - говорит она.

Напомним, Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле, Турция. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, - Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

Институт правовой культуры Ordo Iuris - независимая юридическая организация, основанная в Польше, аккредитована Европейским парламентом. Институт объединяет ученых и практикующих юристов для развития правовой культуры, основанной на уважении человеческого достоинства и прав. Институт предоставляет свои выводы по запросу Венецианской комиссии, мониторингового комитета ПАСЕ и Комитета Гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) Европейского Парламента.