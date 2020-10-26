Тихановская заявила об активном начале национальной забастовки в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что объявленная на понедельник в республике национальная забастовка началась "очень активно".

"Сегодня началась национальная забастовка, началась очень активно", - сказала Тихановская в интервью на youtube-канале "Страна для жизни", посвященному выдвинутому ею "ультиматуму".

Как заметила политик, в забастовке участвуют "и медики, и Парк высоких технологий, и студенты", "присоединился частный бизнес". "Это невероятный уровень солидарности", - полагает Тихановская.

Она также отметила факт солидарности с белорусскими бастующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег. "Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и по моим данным они уже собрали более $7 млн", - сказала Тихановская.

По ее мнению, сегодняшние забастовки "это только начало", и они "будут продолжаться".

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Ранее экс-кандидат в президенты Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Александра Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Кроме того, к ним присоединяются предприятия частного бизнеса. Приходят также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также на акции протеста на улицы Минска. Кроме того, в Минске с утра начали выстраиваться "цепи солидарности".

В Евросоюзе внимательно следят за происходящим в Беларуси и напоминают о законности права на забастовку, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "За призывом ко всеобщей забастовке и манифестациям мы следим очень внимательно. И мы хотим напомнить, что право на забастовку является основополагающим правом, которое должно уважаться. Мы продолжаем следить за ситуацией в Белоруссии. Как мы неоднократно заявляли, мы обеспокоены использованием насилия против мирных манифестантов и вообще действиями белорусских властей, которые до сих пор не идут на инклюзивный диалог ради поиска разрешения кризиса в стране", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.