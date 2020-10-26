События

13:37 26.10.2020

Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

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Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи с.Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

"Уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористической группировке в конце 2014 года. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ в понедельник.

Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации). Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное следствие.

Теги: #боевик #сбу #задержание
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