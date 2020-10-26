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13:22 26.10.2020

Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о подсчете голосов избирателей – киевская ТИК

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Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"На сегодняшний день в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%", - сказал Нилов на брифинге в понедельник.

По его словам, ТИК ожидает, что первый район может приехать для сдачи информации о голосовании не раньше четверга.

"Киевская городская территориальной избирательной комиссия должна огласить результаты не позже как на 12 день после дня голосования. Следственно, в соответствии с календарным планом ЦИК, - это 6 ноября 2020 года. Мы будем стараться сделать это быстрее", - добавил он.

Теги: #киевская_область #выборы #тик
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