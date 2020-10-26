В Харькове значительная часть протоколов участковых комиссий требует уточнения - глава городской ТИК

По состоянию на 11:00 понедельника Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла около трети протоколов от участковых избирательных комиссий, однако значительную часть документов пришлось отправить на уточнение, сообщила глава ТИК Ольга Мозговая.

"Мы принимаем 605 участков. И уже приняли почти треть. Но, к сожалению, очень много комиссий возвращаются назад, на уточнение", - сказала Мозговая журналистам.

По ее словам, речь идет о чисто технических уточнениях.

"Участковые комиссии приехали с протоколами, в которых есть исправления корректором, или просто вычеркнута цифра 4 и написано 3. Почти половина комиссий едет на уточнение", - сказала Мозговая.

"Наши люди работают без перерыва. Мы принимаем максимально быстро. Электронный кабинет "висит". Мы работаем вручную, стараемся сделать как можно быстрее всю работу. но комиссии должны тоже делать свою работу качественно", - добавила она.

Он заверила, что если участковая комиссия качественно заполнила документы, на то, чтоб их принять, членам ТИК надо всего 15 минут.

С самого утра возле здания, где находится городская ТИК, и внутри него - очереди членов участковых комиссий, приехавших сдать документацию. В помещении время от времени возникает давка, социальная дистанция не соблюдается. Часть людей сдвигает маски на подбородок или опускает их ниже носа.