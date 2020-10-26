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12:18 26.10.2020

В КИУ призывают Кабмин разблокировать средства коронавирусного фонда и предусмотреть надлежащее количество средств защиты и уборку участков на втором туре выборов в городах

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Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" призывают Кабинет министров Украины разблокировать средства коронавирусного фонда и предусмотреть надлежащее количество средств защиты и уборку участков на втором туре выборов мэров в тех городах, где он будет проводиться.

"Вчера у нас имела место ситуация, когда Кабинет министров принял план противоэпидемических мер, но стыдно за этот план нам гражданами, и нам избирателям. Впереди нас ждет второй тур выборов в городах. Мы призываем Кабинет министров Украины разблокировать средства коронавирусного фонда. Речь идет об относительно небольшой сумме средств. Предусмотреть надлежащее количество средств защиты, в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, и что важно – предусмотреть средства на уборку участковых избирательных комиссий", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кошель указал, что "в медицинских учреждениях это делали усилиями работников этих учреждений, где-то убирали члены комиссий, они выполняли роль не только членов УИК, но и технических работников".

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Интерфакс-Украина
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