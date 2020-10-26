Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение – ОГА

Ученики школ, которые расположены в "красных" зонах эпидемиологической опасности в Киевской области после завершения осенних каникул будут переведены на дистанционную форму обучения, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Заведения дошкольного образования продолжат работать.

Сейчас 14 детсадов в области закрыты на карантин: в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ (два заведения) Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирскому (два заведения), Яготинскому (четыре учреждения), Тетиевском и Таращанском районах. Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирус среди детей или работников этих учреждений.

Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.