День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

День голосования на местных выборах в Украине 25 октября в целом отвечал демократическим стандартам проведения честных выборов, констатируют во всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

"Наш общий вывод: по оценке "Комитета избирателей Украины", день голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных и демократических выборов. В подавляющем большинстве случаев нарушения действующего законодательства не имели существенного влияния или не могли иметь существенное влияние на результаты волеизъявления", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

При этом Кошель указал, что ряд сообщений наблюдателей КИУ о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить, что в день голосования имело место использование технологий прямого и непрямого подкупа, отдельные факты попыток фальсификации результатов голосования, а также технологии, которые связаны с "избирательными туристами". "И в отдельных громадах это могло существенно повлиять на результаты волеизъявления", - отметил он.

По его словам, до 9 сентября отдельные избиратели массово менять избирательный адрес, чтобы проголосовать в другой громаде. "Во многих громадах, особенно там, где меняли избирательный адрес несколько десятков избирателей, отреагировать надлежащим образом на такие было невозможно. Но в случае этой технологии есть основания говорить о надлежащей работе Национальной полиции. В частности, в Одесской области были остановлены четыре автобуса с "избирательными туристами", которые направлялись в пгт Затока и в Белгород-Днестровский", - рассказал глава КИУ.

Кошель обратил внимание, что подвоз таких "избирательных туристов" является частью технологии по подкупу избирателей, потому что, как правило, в автобусах людей "убеждают и очень часто финансово мотивируют". Такие факты наблюдатели КИУ видели в городе Константиновке и поселке Новодмитровка Донецкой области.

"Также фиксировали ряд попыток выноса бюллетеней, что могло свидетельствовать о попытках организации технологии "каруселей", когда избиратель получает заполненный бюллетень, вбрасывает в избирательную урну на участке и выносит чистый бюллетень. Это классическая технология. Снова-таки, эти факты не являются массовыми. Но в отдельных регионах, в частности, в Черкасской области, в Днепре наши наблюдатели отмечали эти факты", - отметил он.