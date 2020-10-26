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12:01 26.10.2020

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

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В Луганской области зафиксированы случаи отказа больным COVID-19 избирателям в голосовании на местных выборах, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Наблюдателям "Опоры" поступила информация от жителя города Сватово Луганской области, больного коронавирусной инфекции, о том, что избирательная комиссия отказала ему во включении в список избирателей, что голосуют по месту пребывания", - сказано в сообщении на сайте "Опоры".

Согласно информации, члены избирательного участка №440564 на своем заседании отказали гражданину во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных.

Кроме того, еще один подобный случай был зафиксирован наблюдателем в Старобельске. Городская ТИК отказала избирателю с коронавирусом "в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты (костюмами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты)". Среди прочих причин отказа указано постановление Кабмина о введении жесткого карантина, который продлен до 31 декабря 2020 года, в связи с чем устанавливаются временные ограничения прав физических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них. Также отмечается, что с заявлением не получен "полный комплект документов для голосования по месту регистрации, согласно законодательству Украины в рамках избирательного процесса и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19".

"Опора" считает такую практику отказа избирателям в предоставлении возможности проголосовать по месту пребывания неправильной и такой, что свидетельствует о нарушении права избирателя на участие в выборах", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская назвала негативным аспектом прошедших выборов невозможность участия в местных выборов для многих жителей Луганской и Донецкой областей. "Мы отмечаем, что негативным аспектом этого избирательного процесса является нарушение конституционных прав граждан в Донецкой и Луганской областях, в тех 18 громадах, где не смогли принять участие в целом в избирательном процессе около полумиллиона граждан с избирательным правом", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

"В первую очередь мы говорим о таких крупных населенных пунктах как Северодонецк и Лисичанск в Луганской области", - отметила Айвазовская.

Теги: #луганская #выборы #коронавирус
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