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12:01 26.10.2020

Проведение президентского опроса в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом – "Опора"

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С точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом, заявляет председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, все-таки нормы законодательства Избирательного кодекса относительно организации опроса "5 вопросов президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента… И также это имеет форму, с точки зрения международных стандартов, злоупотребления административным ресурсом", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в понедельник.

Она подчеркнула, что президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности, и должен придерживаться Конституции, а не реализовывать "определенные политтехнолгические приемы, которые, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии ("Слуга народа" – ИФ), но нанесли большой репутационный вред непосредственно идее народовластия и доверия к социологии как таковой".

Айвазовская напомнила, что речь идет, в частности, об использовании слоганов, высказываний, которые являются идентичными тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на внешней рекламе, других агитационных материалах.

Теги: #президент #оценка #опрос
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