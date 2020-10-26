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11:54 26.10.2020

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

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В большинстве городов с численностью населения более 75 тыс человек состоится второй тур выборов городских голов, считают в гражданской сети "Опора".

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тыс избирателей на должность городского головы", - сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник.

При этом она отметила, что пока нет ясности с датой проведения второго тура. "Что касается вопроса о втором туре… Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное – не понятно, в какие именно сроки, потому что законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а повторное голосование организовывается на протяжении трех недель. Поэтому точной даты второго тура повторного голосования нет", - сказала председатель правления "Опоры".

"Повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты – как 15 ноября, так и 22 ноября. То, что мы знаем точно, так это то, что это буде воскресенье", - добавила Айвазовская.

Как сообщалось, по данным Центральной избирательной комиссии, в воскресенье по всей Украине прошли выборы в областные, городские, поселковые и сельские советы, также состоялись выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.

Теги: #второйтур #выборы #местные
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