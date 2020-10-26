События

11:50 26.10.2020

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, небольшие дожди во вторник пройдут лишь на юге страны

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В ближайшие сутки, 27 октября, над территорией Украины сохранится умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в большинстве областей Украины без осадков, лишь в Одесской, Николаевской областях и в Крыму местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточных областях 1-6° тепла, днем 12-17°; в южной части ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 27 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 19,9 градусов тепла в 1948 году, а самая низкая - на отметке 9,3 градусов мороза в 1912 году.

В среду, 28 октября, в Украине без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днём 12-17°.

В Киеве в среду - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #прогноз
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