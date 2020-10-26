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11:49 26.10.2020

Неизвестные избили экс-министра Швайку, полиция начала расследование

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Неизвестные избили экс-министра Швайку, полиция начала расследование

Неизвестные напали на экс-министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайку, когда он работал на участке возле своего дома в Люботине (Харьковская обл) в понедельник утром.

"Подъехала машина, выскочили двое молодчиков в балаклавах с битами, избили, забрали телефон, уехали. Визитку Яроша, Медведчука, Байдена или кого-то еще не оставили... Спасибо врачам, которые быстро приехали, наложили швы (на раны на голове - ИФ) и отвезли в "неотложку" (больницу скорой и неотложной помощи - ИФ) для обследования", - сказал Швайка корреспонденту агентства "Интерфакс-Украины".

Он отказался делать какие-либо предположения о причинах нападения.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что с заявлением по поводу инцидента обратилась жена пострадавшего.

"По данному факту следователями Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины... Полицией принимаются меры, направленные на установление личности злоумышленников и их задержание", - сказали в отделе коммуникаций.

Теги: #нападение #швайка #харьковская
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