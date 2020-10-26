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11:30 26.10.2020

После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман

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Задача объединения страны и завершения фундаментальной реформы децентрализации выходит на первый план в Украине после проведенных в воскресенье, 25 октября, местных выборов, сказал премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Его политическая сила, по данным экзит-полов, одержала победу на выборах в местные советы Виннице и областного совета Винницкой области. Кроме того, мэром Винницы во второй раз становится выдвиженец "УСГ" Сергей Моргунов, которому в первом туре голоса отдали более двух третей жителей города. Представители "Украинской стратегии Гройсмана" также проходят в местную власть ряда других областей Украины.

Комментируя результаты волеизъявления, Гройсман отметил, что для его политической силы победа на местных выборах – "это только начало". "Мы с большим уважением относимся к доверию людей и сделаем все, чтобы его оправдать. А тех, кто голосовал за другие партии, мы точно не разочаруем", - сказал он.

По словам политика, опыт местного самоуправления в настоящее время приобретает особое значение. "Это первые выборы на базе работающей децентрализации. Люди выбирали не только партии, но и депутатов, которых они знают. Я рад большой поддержке непарламентских партий. Думаю, это достаточно красноречиво, учитывая то, что люди выбирают тех, кто им близок", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что децентрализацию в Украине нужно продолжать и отметил, что дела в стране "идут в неправильном направлении". "И поэтому роль и ответственность местных властей - очень высокая. Я буду делать все, чтобы децентрализация была завершена, и наша команда будет делать все, чтобы использовать децентрализацию и защищать ее на всех уровнях... Сейчас задача - объединять Украину, чтобы Украина состоялась, как успешное государство. И в этом у местных властей - большая роль", - резюмировал Гройсман.

Теги: #гройсман #децентрализация #выборы
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