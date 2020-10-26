Ошибками местных выборов было применение пропорциональной системы с открытыми списками – Опора

В гражданской сети "Опора" называют ошибкой при проведении прошедших в воскресенье местных выборов в Украине применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс избирателей.

"Части нарушений, в частности процедурных, можно было избежать, если бы государство своевременно, а именно украинский парламент, приняли изменения в Избирательный кодекс. И все потенциальные участники избирательного процесса были бы в равных условиях. Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах громады до 10 тыс избирателей", - сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что эта система не соответствует задачам местного самоуправления и не способствует развитию партийных организаций на местах.