События

11:01 26.10.2020

В ВСУ за сутки обнаружены 25 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

1 мин читать

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек", - указывается в сообщении.

Ещё 14 – дома, под контролем врачей, в том числе 5 военнослужащих в Житомирской области, двое военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, один военнослужащий и один работник ВСУ в Тернопольской области.

Всего по состоянию на 10:00 26 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1395 человек. Выздоровели за время пандемии 3 639 человек, летальных случаев – 14. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 342 человека.

Теги: #всу #коронавирус #статистика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 26.10.2020
В Киеве за сутки подтверждены 308 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 308 новых случаев COVID-19 – Кличко

10:16 26.10.2020
В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

10:09 26.10.2020
Минздрав сотрудничает с украинскими фармпроизводителями для организации производства антибиотиков

Минздрав сотрудничает с украинскими фармпроизводителями для организации производства антибиотиков

10:02 26.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

09:09 26.10.2020
Разработка украинской вакцины от коронавируса может быть завершена уже через год – Степанов

Разработка украинской вакцины от коронавируса может быть завершена уже через год – Степанов

08:55 26.10.2020
Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса в ноябре

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса в ноябре

08:48 26.10.2020
В Украине за сутки 5426 заболевших Covid-19, выздоровели 1029, умерли 73 человека – минздрав

В Украине за сутки 5426 заболевших Covid-19, выздоровели 1029, умерли 73 человека – минздрав

08:20 26.10.2020
В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 193 человек, двое людей умерли – глава ОГА

В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 193 человек, двое людей умерли – глава ОГА

07:06 26.10.2020
Число заражений COVID-19 в мире превышает 42 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превышает 42 млн - университет Джонса Хопкинса

05:34 26.10.2020
В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция

День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов - глава избирательного штаба партии "Удар" по результатам информации с 99% участков

ПОСЛЕДНЕЕ

После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман

Ошибками местных выборов было применение пропорциональной системы с открытыми списками – Опора

НАБЛЮДАТЕЛИ "ОПОРЫ" НЕ ВЫЯВИЛИ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция

"ОПОРА": ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ МЭРОВ ПРОЙДЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД ОТ 75 ТЫС ИЗБИРАТЕЛЕЙ

"ОПОРА": ВЫБОРЫ БЫЛИ КОНКУРЕНТНЫМИ И В ОСНОВНОМ СОСТОЯЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА