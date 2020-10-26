В ВСУ за сутки обнаружены 25 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек", - указывается в сообщении.

Ещё 14 – дома, под контролем врачей, в том числе 5 военнослужащих в Житомирской области, двое военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, один военнослужащий и один работник ВСУ в Тернопольской области.

Всего по состоянию на 10:00 26 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1395 человек. Выздоровели за время пандемии 3 639 человек, летальных случаев – 14. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 342 человека.