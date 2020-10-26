Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.
"Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.
В целом по регионам явка составила:
в Винницкой области - 39,39;
в Волынской области - 41,89;
в Днепропетровской области - 34,16;
в Донецкой области - 31,67;
в Житомирской области - 37,47;
в Закарпатской области - 41,25;
в Запорожской области - 33,93;
в Ивано-Франковской области - 41,18;
в Киевской области - 36,66;
в Кировоградской области - 35,29;
в Луганской области - 38,12;
во Львовской области - 43,82;
в Николаевской области - 32,02;
в Одесской области - 35,46;
в Полтавской области - 37,74;
в Ровенской области - 39,34;
в Сумской области - 35,58;
в Тернопольской области - 44,68;
в Харьковской области - 32,33;
в Херсонской области - 32,39;
в Хмельницкой области - 40,71;
в Черкасской области - 35,76;
в Черновицкой области - 34,84;
в Черниговской области - 41,64;
в г. Киев - 34,42.
Отмечается, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.