В Украине более 27 тыс. домохозяйств установили солнечные панели

Украинских домохозяйств по состоянию на 1 октября 2020 года установили 27 623 солнечных панелей (СЭСд) и используют "чистую" электроэнергию.

В пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению сообщили, что в III квартале 2020 года еще почти 2000 домохозяйств перешли на солнечные панели. Общая мощность всех СЭСд составляет – 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (+8%).

"Начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в "зеленой" энергетике", – цитирует пресс-служба слова и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года к операторам систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" было подключено 1330 новых частных солнечных электростанций (СЭСд). Так, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество частных солнечных электростанций, подключенных к ОСР "ДТЭК Сети" составляет 7220 объекта.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская, Тернопольская, Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская.