События

10:33 26.10.2020

В Украине более 27 тыс. домохозяйств установили солнечные панели

1 мин читать

Украинских домохозяйств по состоянию на 1 октября 2020 года установили 27 623 солнечных панелей (СЭСд) и используют "чистую" электроэнергию.

В пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению сообщили, что в III квартале 2020 года еще почти 2000 домохозяйств перешли на солнечные панели. Общая мощность всех СЭСд составляет – 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (+8%).

"Начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в "зеленой" энергетике", – цитирует пресс-служба слова и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года к операторам систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" было подключено 1330 новых частных солнечных электростанций (СЭСд). Так, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество частных солнечных электростанций, подключенных к ОСР "ДТЭК Сети" составляет 7220 объекта.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская, Тернопольская, Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская.

Теги: #виэ #сэсд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 01.10.2020
"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

15:54 01.10.2020
ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

15:31 30.09.2020
"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

10:51 28.09.2020
"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

20:28 25.09.2020
Депутаты "Слуги народа" предлагают выпуск ОВГЗ на 19,6 млрд грн для расчетов за э/э с "зелеными"

Депутаты "Слуги народа" предлагают выпуск ОВГЗ на 19,6 млрд грн для расчетов за э/э с "зелеными"

18:58 17.09.2020
"Зеленые" аукционы нецелесообразны до разрешения кризиса неплатежей в отрасли ВИЭ – глава DTEK Renewables

"Зеленые" аукционы нецелесообразны до разрешения кризиса неплатежей в отрасли ВИЭ – глава DTEK Renewables

18:23 17.09.2020
ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

11:13 17.09.2020
Рада отклонила правительственный законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ

Рада отклонила правительственный законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ

16:44 16.09.2020
Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

16:24 16.09.2020
Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция

День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов - глава избирательного штаба партии "Удар" по результатам информации с 99% участков

ПОСЛЕДНЕЕ

После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман

Ошибками местных выборов было применение пропорциональной системы с открытыми списками – Опора

НАБЛЮДАТЕЛИ "ОПОРЫ" НЕ ВЫЯВИЛИ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция

"ОПОРА": ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ МЭРОВ ПРОЙДЕТ В БОЛЬШИНСТВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД ОТ 75 ТЫС ИЗБИРАТЕЛЕЙ

"ОПОРА": ВЫБОРЫ БЫЛИ КОНКУРЕНТНЫМИ И В ОСНОВНОМ СОСТОЯЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В ВСУ за сутки обнаружены 25 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА