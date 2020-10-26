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10:36 26.10.2020

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

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Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.

"Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

Теги: #явка #цик #выборы
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