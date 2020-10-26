Кандидат в нардепы на округе №208 Гунько заявил о победе на выборах, Ляшко требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько ("Слуга народа") заявил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах 25 октября.

"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избрания", - написал Гунько в соцсети Facebook в понедельник.

"Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско", - добавил он.

В свою очередь лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".

"Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук.