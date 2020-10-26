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08:55 26.10.2020

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса в ноябре

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Израиль приступит к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса COVID-19 с ноября, сообщает в понедельник газета The Times of Israel со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Первая фаза клинических испытаний начнется в воскресенье, 1 ноября, и в ней примут участие два человека. В течение ноября число добровольцев, которым поставят вакцину, увеличится до 80 человек. В декабре в испытаниях будут задействованы до 960 человек.

Клинические испытания вакцины продлятся примерно до весны будущего года. Если у большего числа испытуемых вакцина продемонстрирует хороший результат, то в апреле-мае 2021 года инъекции сделают 30 тыс. человек. После этого, если у вакцины не будет обнаружено побочных эффектов, ее будут применять повсеместно в стране.

Испытаниями занимается научно-исследовательская лаборатория - Израильский институт биологических исследований, это учреждение находится в ведении канцелярии премьера Израиля. Их будут проводить в двух больницах - в Хадассе в Иерусалиме и в медцентре Шеба под Тель-Авивом.

Одной группе испытуемых дадут вакцину, другой - плацебо, затем люди будут около трех недель находиться под наблюдением медиков, которые будут следить, появились ли побочные эффекты вакцины, а также, насколько она эффективна для выработки антител против COVID-19.

В Израиле с начала пандемии выявили 310 тыс. зараженных COVID-19, в настоящее время в стране больны 13,9 тыс. человек, 293,8 тыс. выздоровели. Скончались после коронавируса более 2,3 тыс. израил

Теги: #коронавирус #вакцина #испытание #израиль
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