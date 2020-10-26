В Украине за сутки 5426 заболевших Covid-19, выздоровели 1029, умерли 73 человека – минздрав

Кандидат в нардепы на округе №208 Гунько заявил о победе на выборах, Ляшко требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей
В Винницкой области злоумышленники напали на избирательную комиссию и пытались завладеть документацией - полиция
Кандидат в нардепы на округе №208 Гунько заявил о победе на выборах, Ляшко требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей
Кандидат в нардепы на округе №208 Гунько заявил о победе на выборах, Ляшко требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей
В Винницкой области злоумышленники напали на избирательную комиссию и пытались завладеть документацией - полиция
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