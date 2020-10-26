События

08:43 26.10.2020

В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ 5426 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ВЫЗДОРОВЕЛИ 1029, УМЕРЛИ 73 ЧЕЛОВЕКА – МИНЗДРАВ

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Теги: #молния
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ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

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ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ: "БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКО" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "ПАРТИЯ ШАРИЯ" – 6,2%, "СЛУГА НАРОДА" – 5,7%, "СИЛА ЛЮДЕЙ" – 5%

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Интерфакс-Украина
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