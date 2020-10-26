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08:20 26.10.2020

В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 193 человек, двое людей умерли – глава ОГА

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За минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 193 человек в Донецкой области, двое человек умерли, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"За воскресенье, 25 октября, болезнь в области диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей", - написал Кириленко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

По его словам, из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможны задержки. "В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени", – подчеркнул Кириленко.

Глава Донецкой ОГА также отметил, что за сутки в Донецкой области умерло двое людей.

"Коронавирусная болезнь унесла еще две жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний мариупольцы", - подытожил Кириленко.

Теги: #коронавирус #донецкая
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