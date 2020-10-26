К сведению: об онлайн-брифинге зампредседателя киевского теризбиркома Нилова

В понедельник, 26 октября, в 13:00 состоится онлайн-брифинг заместителя председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николая Нилова о ходе избирательного процесса в столице.

Онлайн-трансляция брифинга пройдет на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (https://kyivcity.gov.ua/), на YouTube-канале КГГА (https://www.youtube.com/channel/UCfbLP1IZ4MFZqtjrUWCKVLA?view_as=subscriber) и на странице КГГА в Facebook (https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua).

Журналисты могут прислать свои вопросы до 11:00 26 октября на электронную почту: uizdpi@gmail.com

Контактные тел.: 202-74-61, 202-74-26.