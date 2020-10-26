Полиция Киевской области сообщила жителю Василькова о подозрении в подкупе избирателей

В Василькове Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обещал избирателям денежное вознаграждение за голосование за одну из кандидаток.

"На автомобиле "Chevrolet" мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса составила 200 гривен. Однако, было одно условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень", - сообщает пресс-служба полиция области.

35-летний нарушитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.

Следователи Васильковского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.