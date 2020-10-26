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07:40 26.10.2020

В Винницкой области ночью двое мужчин напали на членов избирательной комиссии и пытались завладеть документацией - полиция

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Правоохранители Винницкой области задержала злоумышленников, которые ночью совершили нападение на членов участковой избирательной комиссии и пытались завладеть избирательной документацией, сообщает полиция области.

"26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, около четырех часов утра в г.Тульчин к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где находится избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди".

"Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации. Во время конфликта сотрудник полиции, осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную участки, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это вызвало возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали нападавших и доставил в отдел полиции. Ими оказались 25 и 29-летние жители с.Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием начаты уголовные производства по ч.3 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч.1 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Теги: #винницкая #нарушение #выборы
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