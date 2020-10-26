К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политические эксперты о результатах местных выборов"

В понедельник, 26 октября, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политические эксперты о результатах местных выборов". Участники: политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, политолог Валентин Гладких, политолог Петр Олещук (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.