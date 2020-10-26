В Донецкой области спецучасток отправили на пересчет бюллетеней – "Опора"

В Константиновке (Донецкая область) избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновке, размещенного на территории коммунального учреждения "Центральная районная больница"", - сказано в сообщении на сайте "Опоры".

Так, по информации от наблюдателей "Опоры", на спецучастке участие в голосовании приняло 35 человек.

"Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации с участка в городскую ТИК, было обнаружено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы", - говорится в сообщении.

В связи с этим ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней.